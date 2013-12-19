МИД Канады: Сноуден должен понести наказание за свои действия

Такое мнение выразил в среду в интервью агентству The Canadian Press глава МИД Канады Джон Бэрд в ответ на просьбу прокомментировать обращение Сноудена с "открытым письмом к народу Бразилии", в котором он в ответ на предоставление убежища пообещал предоставить новую информацию о том, как АНБ осуществляет электронный шпионаж в этой южноамериканской стране.

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"Я, пожалуй, соглашусь с оценками администрации Обамы по данному делу,- отметил Бэрд. - Он нанес значительный ущерб национальной безопасности свободного мира. Он должен вернуться в США и понести ответственность за свои действия", сообщает ИТАР-ТАСС.

Правительству премьер-министра Стивена Харпера есть, за что злиться на Сноудена. Он предал гласности документы о тайных операциях по прослушиванию, проводимых не только АНБ, но и канадским ведомством электронной разведки - Службой безопасности связи.

Так, в начале ноября канадская телекомпания CBC сообщила, ссылаясь на Сноудена, что АНБ и СБС прослушивали с разрешения Оттавы участников саммитов "восьмерки" и "двадцатки", которые прошли в июне 2010 года в провинции Онтарио.

А в начале октября бразильская телекомпания Globo показала репортаж о том, что СБС отслеживала телефонные звонки и электронную переписку чиновников бразильского министерства энергетики и горнорудной промышленности. Президент Бразилии Дилма Роуссефф потребовала тогда от Харпера объяснений, заявив, что речь может идти "о промышленном шпионаже".

Сейчас Сноуден проживает в России, которая предоставила ему временное убежище.