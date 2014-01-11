США пополнили список террористов

В черном списке американского внешнеполитического ведомства оказались отделения "Ансар аль-Шариа" в ливийских городах Дерна и Бенгази, а также тунисская ячейка этой организации, сообщает Лента.ру.

Администрация Обамы обвиняет активистов этих структур в организации нападения на свое консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. Тогда в ходе штурма диппредставительства были убиты четверо американцев, включая посла в Ливии Кристофера Стивенса.

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Изначально в этом нападении Вашингтон обвинял местных жителей, разъяренных появлением в Сети антиисламского фильма американского производства. Позднее погром в консульстве был признан заранее спланированной террористической атакой.

По подозрению в ее организации в ряде стран были задержаны активисты различных экстремистских организаций, включая "Ливийскую исламскую боевую группу". Официальные обвинения этим людям так и не были предъявлены. Доказательств причастности "Ансар аль-Шариа" к убийству американцев пока представлено не было.

"Ансар аль-Шариа" базируется в Тунисе, где добивается построения исламского государства. Власти этой страны объявили организацию вне закона за участие в ряде преступлений. Отделения группировки действуют и на экономически неразвитом востоке Ливии.