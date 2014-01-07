В Греции террорист не вернулся в тюрьму из рождественского отпуска

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse, 56-летний Ксирос покинул тюрьму 1 января, отправившись на девятидневное свидание с родственниками, однако нарушил правила пребывания в отпуске, не отметившись 6 января в полицейском участке в Халкидиках. Адвокат Ксироса заявил, что не получал никаких сообщений от своего клиента, но не исключил, что тот «принял решение о побеге в соответствии со своими политическими взглядами».

Ксирос, осужденный на шесть пожизненных сроков, получил кратковременный отпуск из тюрьмы уже в седьмой раз. Предыдущие побывки заканчивались без эксцессов. В связи с исчезновением осужденного террориста греческая полиция приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Другие осужденные участники организации «17 ноября», в том числе двое братьев Ксироса, продолжают оставаться в заключении.

«Революционная организация 17 ноября» получила свое название в честь последнего дня протестных выступлений 1973 года против правившей Грецией военной хунты. Эти выступления, основу которых составляли студенты, были жестоко подавлены военными. Организация «17 ноября», исповедовавшая крайне левую идеологию, функционировала с 1975-го по 2002-й год, осуществив 103 террористических акции в Европе, Великобритании и США. В результате этих акций погибли 23 человека - политики, бизнесмены, военные, полицейские, журналисты.

В июне 2002 года греческая полиция при неудачной попытке очередной террористической атаки арестовала Савваса Ксироса - брата Христодулоса Ксироса. Арест Савваса повлек за собой задержание остальных членов группировки и ее фактическое уничтожение. Большинство членов организации получили пожизненные тюремные сроки.