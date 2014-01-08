Суда "Академик Шокальский" и "Сюэлун" вышли из тяжелых льдов Антарктиды

"В среду рано утром AMSA был проинформирован, что судам "Академик Шокальский"и "Сюэлун" удалось освободиться от тяжелых льдов. Тремя часами ранее трещины начали открывать лед вокруг захваченного судна, и вскоре "Академик Шокальский" начал медленно двигаться, пытаясь выйти изо льда. Капитан сообщил, что вечером судно смогло успешно выйти из области тяжелого льда и начало медленно двигаться на север", - говорится в сообщении.

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Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Австралийское управление морской безопасности (AMSA).

После полуночи поступило сообщение от капитана "Сюэлун" о том, что его судно также сумело освободиться от тяжелых льдов, а теперь медленно движется. Капитан китайского судна сообщил, что не нуждается в дополнительной помощи.

Позднее директор Дальневосточного НИИ гидрометеорологии Юрий Волков заверил, что экипажу судна "Академик Шокальский", вышедшему из тяжелых льдов Антарктиды, больше ничего не угрожает, судно держит курс на новозеландский порт Блав.

Сообщается, что и "Сюэлун" уже вышел на чистую воду.

"Академик Шокальский" был заблокирован льдами у побережья Антарктиды 24 декабря 2013 года. Пассажиры 2 января были эвакуированы с помощью вертолета, после того как к судну не смогло пробиться австралийское судно Aurora Australis.

Китайский ледокол "Сюэлун", участвовавший в эвакуации пассажиров с "Академика Шокальского", также застрял во льдах.