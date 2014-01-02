Спасатели добрались до заблокированного в антарктических льдах российского корабля
08:48, 02 января 2014Мир
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Вертолет c китайского корабля «Сюэлун» добрался до застрявшего во льдах у берегов Антарктиды российского судна «Академик Шокальский»
Российский корабль "Академик Шокальский" / Фото: korabli.eu
Об этом сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter участник экспедиции Крис Терни, передает РИА Новости.
«Китайский вертолет прибыл к «Шокальскому». 100%, что мы улетим! Всем огромное спасибо!» - написал в своем микроблоге Twitter Терни.
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Ранее высказывались опасения, что эвакуация пассажиров российского судна «Академик Шокальский» может не начаться в четверг из-за неблагоприятного состояния ледяного покрова.
На борту судна находятся 74 человека.
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