Спасатели добрались до заблокированного в антарктических льдах российского корабля

08:48, 02 января 2014
Мир
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Вертолет c китайского корабля «Сюэлун» добрался до застрявшего во льдах у берегов Антарктиды российского судна «Академик Шокальский»

Российский корабль

Об этом сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter участник экспедиции Крис Терни, передает РИА Новости.

«Китайский вертолет прибыл к «Шокальскому». 100%, что мы улетим! Всем огромное спасибо!» - написал в своем микроблоге Twitter Терни.

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Ранее высказывались опасения, что эвакуация пассажиров российского судна «Академик Шокальский» может не начаться в четверг из-за неблагоприятного состояния ледяного покрова.

На борту судна находятся 74 человека.

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