США направляют в Антарктику ледокол на помощь ”Академику Шокальскому”

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель Береговой охраны США Эллисон Конрой. По ее словам, в ответ на запрос Австралийской службы безопасного морского судоходства Polar Star вышел из порта Сиднея для оказания помощи двум судам - китайскому ”Сюэлун” и российскому ”Академик Шокальский”. В указанный район американский ледокол должен прийти в течение недели.

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”После того, как была произведена оценка ситуации, в Береговой охране пришли к выводу, что и ”Сюэлун”, и ”Академик Шокальский” могут не выбраться самостоятельно из ледового плена”, - добавила собеседница агентства.

Портом приписки Polar Star является Сиэтл (штат Вашингтон). Ледокол вышел из Сиэтла в начале декабря, чтобы провести суда с грузами к американской антарктической станции МакМурдо. По пути он должен был сделать остановку в Сиднее.

По прогнозу Росгидромета, ”Академик Шокальский” сможет самостоятельно выйти из ледового плена 8 января.

На борту судна ”Академик Шокальский”, оказавшегося 25 декабря в ледовом плену, находились 74 человека - российский экипаж (22 человека) и 52 пассажира - группа ученых из австралийской антарктической экспедиции и сопровождающие их путешественники. Экипаж остался на судне, а пассажиры, их багаж и научное оборудование были эвакуированы.

Решение об эвакуации людей с ”Шокальского” приняли после того, как к нему через мощный лед не смогли пробиться ледоколы: китайский ”Сюэлун” (”Снежный дракон”) и австралийский ”Аврора Австралис”. Для эвакуации был задействован вертолет с китайского судна, который брал на борт по 12 человек и доставлял их на ледовое поле в непосредственной близости от австралийского ледокола. Вскоре после проведения эвакуации ”Сюэлун” также застрял во льдах.

”Академик Шокальский” - круизное судно ледового класса, находящееся в собственности РФ и эксплуатируемое австралийским оператором.