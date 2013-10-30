СМИ: Иван Охлобыстин оказался злостным неплательщиком займов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Нину Юркову.

По ее словам, в феврале 2012 года Охлобыстин совместно с Виктором Алисовым, Любовью Калинской и Геннадием Меркуловым выступили поручителями по денежному займу для ООО "Студия Ортодокс" в размере около 9 миллионов рублей. Заемщик и поручители обязались вернуть денежные средства 6 августа 2012 года, однако до сих пор не погасили долг, в связи с чем банк и обратился в суд.

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На какие цели был взят кредит, в иске не сообщается, однако известно, что участники судебного разбирательства совместно участвовали в одном творческом проекте - работали над фильмом "Соловей-Разбойник". Фильм снимала "Студия Ортодокс" при участии продюсеров Ивана Охлобыстина, Виктора Алисова, Любови Калинской и Геннадия Меркулова, кроме того, Охлобыстин сыграл в ленте главную роль.

"Банк "Холдинг-Кредит" требует взыскать с ответчиков долг в сумме свыше 8,9 миллиона рублей солидарно", - уточнила пресс-секретарь суда.