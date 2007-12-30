Брюссель отменил новогодний салют из-за угрозы терактов

Власти Брюсселя из-за террористической угрозы решили отменить новогодний салют, который они ежегодно организуют в центре бельгийской столицы близ ее исторической площади "Гран пляс", сообщил бургомистр города Фредди Тиелеманс.

По его словам, данное решение принято в воскресенье после специального заседания центра кризисных ситуаций при министерстве внутренних дел Бельгии. Его члены сочли также необходимым продлить действие в Брюсселе повышенных мер безопасности ввиду потенциальной угрозы терактов, по меньшей мере, до 3 января.

Первоначально предполагалось, что усиленный режим безопасности будет действовать до 2 января. Он был введен 21 декабря, после того как бельгийские спецслужбы получили информацию о возможных терактах в столице.

"Цель принятых решений не в том, чтобы посеять панику или полностью блокировать город. Мы не хотим, чтобы была малейшая угроза риска", - сказал бургомистр журналистам.

По его словам, повышенные меры безопасности распространяются не только на "Гран пляс", но и на новогодние рынки и аттракционы, которые 31 декабря решено закрыть уже в восемь часов вечера по местному времени.