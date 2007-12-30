Бен Ладен угрожает Израилю джихадом

Как сообщает “Немецкая волна”, в распространенном в субботу в Интернете видео лидер сети Усама Бен ЛАДЕН сказал, что „Аль-Каида” собирается распространить свой джихад и освободить палестинскую территорию от Иордании до Средиземного моря.

"Я бы хотел уверить наш народ в Палестине, что мы расширим джихад на этом направлении. Мы намерены освободить Палестину полностью, от реки (Иордан) до моря", - цитирует Reuters.

В обращении У.Бен ЛАДЕН также прокомментировал ситуацию в Ираке. Он призвал мусульман-суннитов не принимать участия в формировании правительства национального единства. Бен Ладен призвал суннитов не вступать ни в какие племенные советы, борющиеся против "Аль-Каиды", и не принимать участие ни в каких "правительствах единства". "Самые вероломные из предателей - это те, кто ради земной жизни продают свою религию", - приводит агентство слова бен Ладена.

У.Бен ЛАДЕН также обвинил США в стремлении увеличить свое влияние на Ближнем Востоке и установить свой контроль над поставками нефти.

В свою очередь, представитель американского правительства заявил, что подлинность послания У.Бен ЛАДЕНА проверяется, но оснований в ней сомневаться нет.