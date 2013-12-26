Число жертв конфликта в Южном Судане превысило 1 тыс человек – ООН

23:22, 26 декабря 2013
Мир
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Число жертв конфликта в Южном Судане превысило тысячу человек.

Бійці армії Південного Судану, фото ttolk.ru

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил специальный представитель генсека ООН в регионе Хильда Йонсон.

«Тысяча человек убиты, может быть, даже больше, и в целом мы согласны с оценками миссии (ООН в Южном Судане)», – сказала она. Ранее координатор гуманитарной помощи ООН в Южном Судане Тоби Ланцер заявил журналистам, что жертвы конфликта в Южном Судане исчисляются тысячами.

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Столкновения в столице Южного Судана Джубе начались в ночь на 16 декабря. В боях участвовали подразделения вооруженных сил, принадлежащие к различным племенным группировкам. Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив бывшего вице-президента страны Риека Машара в его организации.

Совет Безопасности ООН принял 24 декабря резолюцию об увеличении численности миротворцев в Южном Судане с нынешних почти 7 тысяч до 12,5 тысячи человек за счет привлечения «голубых касок» из других стран региона. Сроки переброски дополнительных войск для защиты населения Южного Судана пока не определены.

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