СБ ООН санкционировал отправку в Южный Судан дополнительных миротворцев
Совет Безопасности ООН одобрил отправку дополнительных миротворцев в Южный Судан, охваченный межэтническими столкновениями.
Резолюция, увеличивающая максимальную численность военного контингента миссии в стране (МООНЮС) до 12500 человек, получила во вторник единогласную поддержку 15 стран-членов СБ, передает ИТАР-ТАСС.
Документ постановляет, "учитывая чрезвычайный характер сложившейся обстановки, что в состав МООНЮС войдут военный компонент численностью до 12500 военнослужащих всех званий и полицейский компонент, включая соответствующие сформированные подразделения, численностью до 1323 человек".
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Эти силы планируется перебросить из других миссий ООН в регионе, в частности, в Демократической Республике Конго, Кот-Д'Ивуаре, Либерии, а также в Дарфуре (регион на западе Судана) и Абьее (спорная территория на границе Судана и Южного Судана).
Как ожидается, они также выделят дополнительные ресурсы на помощь "голубым каскам" в Южном Судане, в том числе, шесть вертолетов, из них три - боевых, и военно-транспортный самолет.
Усиление МООНЮС является временной мерой и дополнительные силы планируется вывести из страны, как только ситуация улучшится.
МООНЮС была учреждена в 2011 году - после обретения Южным Суданом независимости.
По состоянию на ноябрь 2013 года, миссия насчитывала порядка 6800 военнослужащих, в том числе три миротворца и три эксперта из РФ.
В состав полицейского контингента входят 14 российских полицейских, из них одна женщина.
Силы ООН наделены полномочиями по защите мирных жителей, что предусматривает применение силы в случае необходимости.
Напомним, столкновения в столице Южного Судана Джубе начались в ночь на 16 декабря. В боях участвовали подразделения вооруженных сил, принадлежащие к различным племенным группировкам.
Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив бывшего вице-президента страны Риека Машара в его организации.
В настоящий момент повстанцы под руководством Машара захватили ряд городов на севере страны, в том числе территории, где сосредоточены основные запасы нефти Южного Судана.ым многочисленным в Южном Судане, а Мачар — к нуера, второму по численности в стране.
По последним данным, в результате насилия в Южном Судане погибли тысячи человек.