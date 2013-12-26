Детей от суррогатных матерей можно крестить - РПЦ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Священного Синода Русской православной церкви.

"Ребенок, рожденный при помощи "суррогатного материнства", может быть крещен по желанию воспитывающих его лиц, если таковыми являются либо его "биологические родители", либо "суррогатная мать", только после того, как они осознают, что с христианской точки зрения подобная репродуктивная технология является нравственно предосудительной, и принесут церковное покаяние - вне зависимости от того, осознанно или неосознанно они проигнорировали позицию Церкви", - говорится в обнародованных в четверг материалах заключительного в 2013 году заседания Священного Синода.

Только в этом случае, отмечается в документе, Церковь сможет ожидать, что крещеный ребенок будет воспитываться в православной вере и ему будут прививать христианские нравственные представления. "Если же такого осознания не происходит, то решение вопроса о крещении откладывается до времени сознательного личного выбора ребенка", - говорится в документе.

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По оценке Синода, практика суррогатного материнства получает в настоящее время все более широкое распространение. Церковь осуждает данную практику, в том числе, потому, что в этом случае "понимание человека как уникальной личности подменяется образом человека как биологической особи, которую можно произвольно конструировать, манипулируя элементами "генетического материала".

Сам по себе факт "суррогатного рождения"не является препятствием для крещения человека, ибо он не несет ответственность за поведение своих родителей, отмечает Синод.

Согласно документу, в случае, когда в церковь приносят младенца, рожденного "суррогатной матерью", вопрос о его крещении может быть решен в соответствии с указанием епархиального архиерея; совершение же священником таинства крещения без благословения архиерея будет служить основанием для применения к нему канонических прещений.

Также в документе указывается, что "в смертельной опасности благословляется крещение младенцев вне зависимости от обстоятельств их рождения".

Священный Синод отмечает, что изложенная позиция "основана на учении Церкви о недопустимости крещения младенцев в семьях, члены которых явно и сознательно пренебрегают церковной традицией и не разделяют христианское учение о браке и семье, что практически исключает возможность христианского воспитания ребенка". "Это касается не только вопроса о "суррогатном материнстве", но любого сознательно выраженного нежелания жить по-христиански", - отмечается в документе.