РПЦ хочет отказаться от крещения детей суррогатных матерей

Как пояснил это решение глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, "всякое вмешательство в процессы деторождения вне естественного союза мужа и жены противоречат христианскому пониманию таинства зарождения и появления на свет богообразной человеческой личности, и практика суррогатного материнства является неприемлемой с христианской точки зрения", передает РИА Новости.

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Вместе с тем, церковнослужитель предложил крещение такого ребенка отложить до достижения им сознательного возраста. "С одной стороны, любой рожденный младенец может быть крещен. Сам младенец не несет на себе вины за способ своего рождения на свет", - сказал Иларион.

Ранее в России с идеей запретить суррогатное материнство выступила глава думского комитета по делам семьи Елена Мизулина.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Алла Пугачева и ее супруг стали родителями двойняшек, которые появились на свет 18 сентября от суррогатной матери.