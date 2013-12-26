Стихия в США: ледяные ливни и торнадо привели к гибели людей, некоторые штаты обесточены

Число смертей, связанных с обильными снегопадами, ледяными дождями и торнадо, в США и Канаде составило не менее 27, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Непогода обрушилась на северные штаты США и Канаду в выходные. Дождь и мокрый снег привели к подтоплениям и перекрытию дорог в штатах Мичиган, Индиана, Огайо и других, обледенение линий электропередачи привело к многочисленным обрывам, в результате чего без электроэнергии на Рождество остались более полумиллиона человек. Тяжелые погодные условия привели к задержке четырех тысяч авиарейсов. В нескольких аэропортах Канады от Торонто до острова Ньюфаундленд несколько авиарейсов были отменены.

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По информации агентства, число погибших в США на данный момент составляет 17 человек. Все они стали жертвами ДТП на обледеневших автодорогах или отравились угарным газом, пытаясь согреться в обесточенных домах и квартирах при помощи газовых генераторов. По данным на вечер среды без электричества остаются около 140 тысяч потребителей в американском штате Мичиган, еще около 60 тысяч – в штате Мэн.

В канадских городах Торонто и Квебек в результате отравления продуктами горения при обогреве домов также погибли не менее пяти человек. Еще пятеро стали жертвами автокатастроф, произошедших из-за гололеда на дорогах восточной части Канады.

Мэр Торонто Роб Форд ранее назвал прошедший шторм одним из страшнейших в истории города. По информации СМИ, его сравнивают со смертоносным ледяным штормом 1998 года, унесшего в городе жизни более 20 человек и оставившего три миллиона без электричества.