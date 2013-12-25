Одиннадцать человек погибли в США из-за непогоды

Непогода обрушилась в выходные на северные штаты. Дождь и мокрый снег привели к подтоплениям и перекрытию дорог в штатах Мичиган, Индиана, Огайо и других, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Более 300 тысяч домовладений и офисных зданий остаются без света в Мичигане, а также на севере штата Нью-Йорк и в северной части региона Новая Англия. В воскресенье это число достигало полумиллиона.

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По последним данным, с непогодой связана гибель 11 человек. Пять из них погибли в результате наводнения в Кентукки. В Вермонте мужчина скончался от отравления угарным газом, пытаясь наладить отопление в доме после отключения электричества. Непогода затронула и регионы, находящиеся южнее: в Арканзасе женщина погибла в результате торнадо, скорость ветра при котором достигала 130 миль в час. Еще одна женщина там умерла, потеряв контроль над машиной на скользком шоссе.

Тяжелые погодные условия привели к задержке 4 тысяч авиарейсов, почти 300 отменены (главным образом, в Чикаго, Денвере, Хьюстоне и Далласе). Однако ситуация с полетами улучшается — в воскресенье отмененных рейсов было 700.