Калашникова похоронят 26 декабря в Ижевске
07:44, 24 декабря 2013Мир
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Знаменитый конструктор-оружейник Калашников скончался на 95 году жизни в Ижевске
Калашникова похоронят 26 декабря / Фото : siberiantimes.com
Похороны легендарного конструктора Михаила Калашникова состоятся 26 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Удмуртии Виктор Чулков, передает РИА Новости.
Знаменитый конструктор-оружейник Калашников скончался на 95 году жизни в Ижевске.
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«Ориентировочно, похороны Михаила Калашникова состоятся 26 декабря, семья хочет дождаться приезда иностранных гостей», - сказал Чулков.
Он также сообщил, что конструктора похоронят на одном из кладбищ Ижевска.
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