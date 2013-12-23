Умер создатель АК Михаил Калашников

Как передает РИА Новости, Калашников с 17 ноября находился в реанимации республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии.

"Сегодня, 23 декабря пришла печальная весть: на 94-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников", - написал пресс-секретарь президента Удмуртии Виктор Чулков на своей странице в Facebook.

Справка. Всемирно известный советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Его отец и мать были родом из кубанских крестьян.

В 1930 году семья Тимофея Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в поселок Нижняя Моховая (Томская область).

В 1936 году Михаил, окончив девять классов средней школы, вернулся в Курью, где устроился на машинно-тракторную станцию, а затем поступил учеником в депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги (ныне территория Казахстана). Спустя некоторое время его перевели в Алма-Ату техническим секретарем политотдела 3-го отделения железной дороги.

В 1938 году Михаила Калашникова призвали в ряды Красной армии. Окончив школу механиков-водителей танка, проходил срочную службу в Киевском Особом военном округе. В армии он разработал инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, создал прибор для учета моторесурса танкового двигателя. За последнее изобретение командующий Киевским венным округом генерал Георгий Жуков наградил Калашникова именными часами.

В июне 1941 года Калашников для внедрения изобретения в производство был отправлен в Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

Великую Отечественную войну (1941-1945) Михаил Калашников начал в августе 1941 года командиром танка. В октябре 1941 года в боях под Брянском он был тяжело ранен. Находясь в шестимесячном отпуске, старший сержант Калашников разработал свою первую модель пистолета-пулемета. Опытный образец был изготовлен на станции Матай в мастерских железнодорожного депо.

Первым из оружейных специалистов оценил опытный образец начальник Артиллерийской академии имени Дзержинского генерал-майор Анатолий Благонравов. Он выявил недоработки конструкции, но отметил талант начинающего разработчика и рекомендовал направить Калашникова на техническую учебу.

В июле 1942 года Калашникова направили на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения Московского военного округа, где пистолет-пулемет прошел полномасштабные испытания. Из-за дороговизны производства и отдельных недостатков на вооружение он не поступил.

До 1944 года Калашников, помимо пистолета-пулемета, разработал ручной пулемет и самозарядный карабин, на вооружение эти образцы также не поступили.

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской армии.

В 1948 году Михаил Калашников был командирован на военный завод Ижевска для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. В это время он также работал над проектом самозарядного карабина.

После успешной эксплуатации автоматов АК-47 в войсках, в начале 1949 года он был принят на вооружение, на Ижевском машиностроительном заводе начался его массовый выпуск. Автомат получил официальное название - "7,62-миллиметровый автомат Калашникова образца 1947 года (АК)". В начале 1949 года Калашников получил орден Красной Звезды и Сталинскую премию первой степени "за разработку образца вооружения".

С 1949 года Михаил Калашников работал в отделе главного конструктора Ижевского машиностроительного завода.

Помимо АК-47 Калашников создал модернизированный автомат АКМ калибра 7,62 миллиметров и модернизированный автомат со складывающимся прикладом АКМС. После перехода на калибр 5,45 миллиметров были разработаны модели автомата Калашникова АК-74, АКС-74У, АК-74М.

Михаил Калашников был известен и как конструктор пулеметов. Среди его разработок ручные пулеметы РПК и РПКС калибра 7,62 миллиметров со складывающимся прикладом; ручные пулеметы РПК-74 и РПКС-74 калибра 5,45 миллиметров со складывающимся прикладом. В начале 1960-х годов был поставлен на вооружение образец единого пулемета под винтовочный патрон 7,62х54 миллиметров.

Всего в конструкторском бюро Калашникова создано более сотни образцов боевого оружия.

В начале 1970-х годов Калашниковым был создан охотничий самозарядный карабин "Сайга", сконструированный на базе автомата.

В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ и изобретений без защиты диссертации Калашникову была присвоена ученая степень доктора технических наук.

Генерал-лейтенант Михаил Калашников - дважды Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. В 2009 году к 90-летию конструктора президент Дмитрий Медведев присвоил Калашникову звание Героя России.

Среди многочисленных наград Михаила Калашникова – три ордена Ленина, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали. Михаил Калашников - кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Калашников был почетным членом (академиком) Российской академии наук, Академии ракетно-артиллерийских наук, Российской инженерной академии; действительным членом - академиком Международной академии наук, индустрии, образования и искусства США, Международной академии информатизации, почетным профессором Ижевского государственного технического университета, ряда других крупных научных учреждений.

Михаилом Калашниковым были написаны несколько книг воспоминаний: "Записки конструктора-оружейника" (1992), "От чужого порога до Спасских ворот" (1997), "Я с вами шел одной дорогой: Мемуары" (1999), "Калашников: траектория судьбы" (2004), "В вихре моей жизни" (2007), "Все нужное - просто" (2009). Был членом Союза писателей России.