Полиция выставила посты возле больницы, где умер Калашников

Об этом сообщила РИА Новости замглавы пресс-службы регионального МВД Елена Кузнецова.

"Поступило обращение от работников медицинского учреждения, чтобы сохранить покой больных и не нарушать общественный порядок были выставлены посты полиции", — сказала Кузнецова. Она отметила, что никаких инцидентов возле здания не было.

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Легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников попал в реанимацию республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии 17 ноября.

В начале декабря Минздрав республики сообщал, что конструктор проходит лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, его состояние стабильное, а 16 декабря в ведомстве рассказали, что Калашников находится в тяжелом состоянии.

В понедельник, 23 декабря, Калашников скончался на 95-м году жизни.