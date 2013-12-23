ООН поддерживает участие Ирана в "Женеве-2" - Пан Ги Мун
ООН поддерживает участие Ирана в международной конференции по Сирии "Женева-2", однако разногласия в Совете Безопасности организации по этому вопросу пока сохраняются.
Об этом заявил генсек всемирной организации Пан Ги Мун.
"Мы поддерживаем участие Ирана", - сказал Пан Ги Мун в понедельник на пресс-конференции. По его словам, это участие логично с учетом региональной роли Тегерана, сообщает РИА Новости.
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"Но есть различия по этому вопросу среди важных стран - членов СБ ООН", - добавил Пан Ги Мун. "Мы стараемся решить этот вопрос как можно скорее", - подчеркнул он.
Генсек ООН отметил, что составление списка участников намеченной на 22 января конференции «Женева-2» «почти завершено».
«Переговоры будут трудными, но без них на горизонте будет только кровь и безысходность. Я рассчитываю, что те, у кого есть влияние, подтолкнут сирийские стороны прибыть на конференцию с серьезными намерениями прекратить войну и договориться о мирных переменах», - сказал Пан Ги Мун.