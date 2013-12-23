В США рассказали, в каком случае возобновят санкции против Ирана

«Мы не готовим сделку и не примем сделку, которая не позволит нам чётко контролировать, чем они занимаются. И если мы их уличим, то могу заверить, что давление на них будет возобновлено», - сказала советник американского президента по безопасности Сьюзан Райс в интервью телеканалу CBS, передает Russia Today.

Сьюзан Райс отметила, что любая резолюция СБ ООН, в которой будет упоминаться окончательное всеобъемлющее соглашение с Ираном, должна предусматривать автоматическое возобновление санкций против Ирана, если он будет нарушать договорённости, касающиеся его ядерной программы.

«Мы ещё не готовили такую резолюцию, но это вполне выполнимо», - отметила Райс.

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В ноябре в Женеве пять постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном соглашение о частичной отмене санкций против Тегерана в обмен на сворачивание некоторых составляющих его ядерной программы. Одновременно эксперты начали работу над всеобъемлющим соглашением по данному вопросу, которое должно быть заключено в течение года.

В соответствии с ноябрьским соглашением Тегеран пообещал, в частности, ограничить обогащение урана, не наращивать его запасы, не устанавливать новые центрифуги на обогатительных предприятиях, не вводить в эксплуатацию реактор в Араке, не доставлять туда ядерное топливо и тяжёлую воду, а также открыть свои ядерные объекты для инспекторов Международного агентства по атомной энергии. В ответ США и другие страны ослабили экономические санкции против Ирана и приняли решение воздержаться от введения новых карательных мер на время переговоров.