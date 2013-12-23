В настоящее время в 220 районах Великобритании объявлена угроза наводнений.

По данным специалистов, в ряде районов скорость ветра сейчас достигает 120 км в час. Ураган оставил без электроэнергии около 5 тыс. домов, при этом местные власти не исключают возможности дальнейших аварийных отключений. Ситуация осложняется ливневыми дождями, которые уже привели к разливу ряда рек, что затрудняет доступ специалистов в удаленные районы.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды королевства.

Непростые погодные условия сказались на железнодорожном и автомобильном сообщении в Соединенном Королевстве. Стоит отметить, что понедельник - один из самых напряженных с транспортной точки зрения дней в году, когда миллионы британцев отправляются к своим родным, чтобы вместе встретить Рождество. По данным местной полиции, на дорогах в течение дня ожидается на 13 млн автомобилей больше, чем обычно.

При этом большинство аэропортов страны пока работают в штатном режиме. Тем не менее, руководство воздушных гаваней не исключает возможности отмены или переноса части вылетов в случае дальнейшего ухудшения погодной ситуации и призывает пассажиров уточнять статус рейса перед выходом из дома.

В настоящее время небо в британской столице затянуто тучами, идет сильный дождь и дует шквалистый ветер. Транспортная ситуация в городе затруднена. Ожидается, что до конца дня выпадет еще от 10 до 20 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер и дожди на большей части территории страны не прекратятся как минимум до вечера сочельника (24 декабря).