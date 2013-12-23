В Стамбуле произошли столкновения полиции с участниками антиправительственной демонстрации - СМИ

Она была санкционирована местными властями, однако столкновения между полицейскими и манифестантами начались после того, как небольшая группа протестующих начала забрасывать стражей порядка камнями, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Манифестанты собрались в азиатской части стамбульского района Кадикой, чтобы потребовать отставки правительства и министров, которые могли оказаться причастными к коррупции по фактам проводимой с 17 декабря операции ”Большая взятка”. Ее начало стало неожиданностью даже для руководства страны. Премьер-министр Тайип Эрдоган назвал операцию ”грязной и направленной на дискредитацию и раскол правительства”.

В настоящее время официально в ходе операции арестованы 24 человека, в том числе сыновья министра внутренних дел и главы минэкономики, а также главный управляющий государственного банка Halbank. Это первый случай, когда скандал такого масштаба коснулся непосредственно окружения Эрдогана, возглавляющего правительство Турции с 2002 года.

Со своей стороны правительство отстранило от своих должностей примерно 70 чиновников полиции.