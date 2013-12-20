В России не могут разобраться, освободили Ходорковского или нет
В Федеральной службе исполнения наказаний РФ (ФСИН) заявили об освобождении экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«Президент Российской Федерации Путин подписал указ «О помиловании Ходорковского М.Б.», в соответствии с которым он освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Ходорковский уже покинул колонию.
В то же время, как сообщили РИА Новости в региональной ФСИН по Карелии, где отбывает наказание Ходорковский, ведомство не располагает информацией о том, что помилованный уже покинул колонию. Однако собеседник агентства заявил, что Ходорковский, возможно, покинет колонию в течение дня.
Также не располагают данными о том, покинул ли Ходорковский колонию, в карельской комиссии по помилованию.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Указ вступает в силу со дня его подписания – с 20 декабря.
Ходорковский отбывал наказание в исправительной колонии № 7 в городе Сегежа (Карелия). Он и бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев были осуждены по обвинениям в хищении нефти и отмывании выручки.
Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.