В Турции проведена масштабная антикоррупционная операция "Большая взятка"

Турецкое управление по борьбе с финансовыми преступлениями провело 17 декабря в Стамбуле и Анкаре операцию "Большая взятка" по задержанию лиц, причастных к крупным махинациям - отмыванию денег, коррупции и контрабанде золота.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Радикал", под стражу взяты более 50 подозреваемых, в том числе сыновья министров внутренних дел и экономики, а также министра по делам окружающей среды и градостроительства. В генпрокуратуре возбуждаются дела и против самих министров "по обвинению во взяточничестве", пишет "Радикал". Обыски произведены в офисах турецкого государственного банка "Халк банкасы", задержана супруга генерального директора банка.

С должности сняты пятеро начальников основных департаментов Управления безопасности. Как сообщил телеканал Си-эн-эн Тюрк, своих должностей лишились, в частности, руководители департаментов по борьбе с финансовыми преступлениями, организованной преступностью, с терроризмом и с контрабандой.

Турция сегодня проснулась в состоянии шока", - отмечает газета "Хюрриет". Среди задержанных - много высокопоставленных чиновников, указывает издание.

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По данным СМИ, наблюдение за подозреваемыми продолжалось в течение года. Вслед за этим 300 полицейских приступили ранним утром во вторник к беспрецедентно масштабной операции по задержанию подозреваемых, среди которых много высокопоставленных чиновников, предпринимателей и банковских сотрудников. Подготовка к операции держалась органами национальной безопасности в строгой секретности, и о ней не знали даже члены правительства.

В настоящее время начались следственные мероприятия, которые, как отмечает газета "Хюрриет", ведутся по различным направлениям в зависимости от характера правонарушений.