Папе Франциску исполнилось 77 лет
Папе Римскому Франциску исполняется 77 лет. Поздравления главе Римско-католической церкви поступают со всего мира - как от лидеров разных стран, так и от простых верующих, среди которых он завоевал небывалую популярность.
Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в семье итальянских иммигрантов в Буэнос-Айресе. 13 марта 2013 года на конклаве, созванном осле отречения от престола Святого Петра Бенедикта XVI, он был избран 266-м по счету римским понтификом и взял себе символичное имя Франциск, в честь Франциска Ассизского.
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Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым за более чем 1200 лет римский первосвященником не из Европы. Это также первый папа-иезуит и первый Франциск, хотя от почетного порядкового номера сразу отказался, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Первым он станет, когда появится Франциск второй", - уточнил после выборов глава Службы печати Святого Престола падре Федерико Ломбарди.