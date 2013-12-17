Папе Франциску исполнилось 77 лет

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в семье итальянских иммигрантов в Буэнос-Айресе. 13 марта 2013 года на конклаве, созванном осле отречения от престола Святого Петра Бенедикта XVI, он был избран 266-м по счету римским понтификом и взял себе символичное имя Франциск, в честь Франциска Ассизского.

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Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым за более чем 1200 лет римский первосвященником не из Европы. Это также первый папа-иезуит и первый Франциск, хотя от почетного порядкового номера сразу отказался, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Первым он станет, когда появится Франциск второй", - уточнил после выборов глава Службы печати Святого Престола падре Федерико Ломбарди.