Зрители Euronews признали Сноудена "Человеком года"

За Сноудена отдали свои голоса 47% зрителей, принявших участие в голосовании. Экс-сотруднику ЦРУ удалось обойти Папу Римского Франциска, президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, пишет РИА Новости.

Ранее британская газета Guardian, которая первой опубликовала скандальные документы, также признала Сноудена "Человеком года".

По теме: Визит Сноудена в Европарламент переносится

Эдвард Сноуден распространил информацию о программах слежки американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений.

Он прибыл в Россию в июне этого года транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево".

Первого августа Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год.