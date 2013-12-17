Зрители Euronews признали Сноудена "Человеком года"
Зрители телеканала Euronews признали разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена "Человеком года-2014", сообщается на сайте телеканала.
За Сноудена отдали свои голоса 47% зрителей, принявших участие в голосовании. Экс-сотруднику ЦРУ удалось обойти Папу Римского Франциска, президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, пишет РИА Новости.
Ранее британская газета Guardian, которая первой опубликовала скандальные документы, также признала Сноудена "Человеком года".
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Эдвард Сноуден распространил информацию о программах слежки американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений.
Он прибыл в Россию в июне этого года транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево".
Первого августа Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год.