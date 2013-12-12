Берлускони уверен, что его арест может привести к революции в Италии

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони, находящийся под судом по ряду скандальных процессов, предупредил, что его арест может привести к революции на Апеннинах, передает РИА Новости.

«Мой телефон может находиться под контролем, у меня изъяли паспорт. Меня могут арестовать, когда захотят. Но я не боюсь: если это сделают, в Италии произойдет революция», – заявил экс-премьер в четверг в интервью французскому радио Europe 1.

Берлускони подчеркнул, что его арест неизбежно привел бы к серьезному усилению его политического влияния. «Я не боюсь, что меня отправят за решетку. Но трудно представить, что это сделают, потому что в таком случае я сразу бы приобрел (поддержку) серьезного большинства в стране на будущих выборах», – подчеркнул известный политик. Тем не менее, он не исключает возможности своего домашнего ареста, что, по его словам, означало бы, что «в Италии больше нет свободы».

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Экс-премьер заявил, что намерен добиваться проведения внеочередных парламентских выборов в Италии одновременно с выборами в Европарламент, которые назначены на 24 мая. «Правительство не является более избранным народом, 24 мая – это день, когда пройдут выборы в Европе. Мы требуем, чтобы была возможность провести в этот же день выборы в Италии», – указал он. В этой связи Берлускони отметил, что уже начал предвыборную кампанию и надеется привлечь на свою сторону те 24 миллиона итальянцев, которые не готовы отдать свои голоса левым силам.

В интервью французской радиостанции Берлускони вновь высказал идею о том, что в Италии произошел государственный переворот. По его словам, переворот происходит всякий раз, когда страной управляют люди, не имеющие на то мандата со стороны народа. Поэтому, по мнению экс-премьера, в последнее время в Италии «был не один, а целых четыре государственных переворота».

Берлускони заявил, что любит Италию и не собирается ее покидать. Он признал, что переживает сложный период «личной слабости, которая, однако, может обернуться силой».