Дело о сексе с малолетней снова привело Берлускони в суд

При этом суд оставил без удовлетворения запрос адвокатов о переносе процесса на конец февраля, чтобы дать 76-летнему политику возможность "полноценно участвовать" в предстоящих парламентских выборах.

Кроме того, несмотря на судебное преследование, С.Берлускони собирается в этом году баллотироваться на пост премьер-министра страны в пятый раз.

Ранее суд Милана приговорил С.Берлускони к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, которое было связано с приобретением прав на трансляцию для принадлежащей ему телекомпании Mediaset. Срок заключения был сокращен до одного года с учетом закона об амнистии, напоминает РосБизнесКонсалтинг.