Дело о сексе с малолетней снова привело Берлускони в суд
04:06, 15 января 2013Мир
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В Италии возобновлен суд над экс-премьер-министром страны Сильвио Берлускони по делу о возможной интимной связи с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко.
Берлускони не может полноценно участвовать в выборах / Фото : lettera43.it
При этом суд оставил без удовлетворения запрос адвокатов о переносе процесса на конец февраля, чтобы дать 76-летнему политику возможность "полноценно участвовать" в предстоящих парламентских выборах.
Кроме того, несмотря на судебное преследование, С.Берлускони собирается в этом году баллотироваться на пост премьер-министра страны в пятый раз.
Ранее суд Милана приговорил С.Берлускони к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, которое было связано с приобретением прав на трансляцию для принадлежащей ему телекомпании Mediaset. Срок заключения был сокращен до одного года с учетом закона об амнистии, напоминает РосБизнесКонсалтинг.
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