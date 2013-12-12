Берлускони продает часть акций своей компании Mediolanum

Берлускони продает часть акций своей группы Mediolanum, занимающейся банковским делом и страхованием

Как сообщают итальянские СМИ, итальянский банк Unicredit накануне вечером, перед закрытием рынка разместил на бирже для итальянских и иностранных инвесторов 5,61% акций Mediolanum по цене 6,12 евро за акцию, пишет РИА Новости.

По данным СМИ, дивиденды от продажи могли бы составить 265 миллионов евро, однако спешная продажа, вероятнее всего, принесет 253 миллиона.

Как ожидается, вырученные средства бывшему премьеру понадобятся для выплат по судебным решениям, а также для финансирования своей возможной предвыборной кампании.

Среди нынешних наиболее крупных трат Берлускони — выплата компенсации холдингу Cir в размере 540,7 миллиона евро в рамках дела о нечестном приобретении группой бывшего премьера Fininvest издательского дома Mondadori. Кроме того, Берлускони должен ежемесячно выплачивать 1,4 миллиона евро алиментов своей бывшей второй жене Веронике Ларио.

Семье Берлускони принадлежит 35% акций Mediolanum, еще 25,53% акций владеет его друг Эннио Дорис (Ennio Doris).