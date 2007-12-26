Грузинский телеканал «Имеди» временно прекращает вещание

Как заявил директор политических программ «Имеди» Георгий Таргамадзе, журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патаркацишвили и властью.

Таргамадзе также отметил, что на «Имеди» оказывают давление со стороны властей и журналисты постоянно находятся в состоянии стресса.

В среду шестеро сотрудников «Имеди» заявили, что уходят из компании. Они объяснили свое решение нежеланием работать в СМИ, основатель которого претендует на должность президента Грузии и все активнее принимает участие в политике.

До этого по аналогичным причинам «Имеди» покинули еще четверо журналистов.

Радио Свобода