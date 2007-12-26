Лукашенко ответил пенсионерке, которая прислала ему 1 000 долларов

Пенсионерка из Санкт-Петербурга Галина Макеева, которая недавно послала белорусскому президенту Александру Лукашенко около тысячи долларов, получила от него ответ. Об этом сообщает сайт посольства Белоруссии в РФ.

Сотрудники посольства, как сообщается, передали ей благодарственное письмо от Лукашенко, а также подарки: холодильник "Атлант" и телевизор "Горизонт". Сама пенсионерка заявила, что ответ Лукашенко стал для нее неожиданностью. "Я послала деньги от чистого сердца и не рассчитывала на какую-то благодарность", - сказала она.

Как отмечается в сообщении посольства, в ноябре Администрация белорусского президента получила от Галины Макеевой почтовый перевод на сумму 26 тысяч 370 рублей. Деньги пенсионерка послала на поддержку белорусского народа, а в качестве получателя выбрала Лукашенко, поскольку он, по ее мнению, "является честным человеком и сможет правильно распорядиться этой суммой".

Лента.ру