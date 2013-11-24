Иран согласился заморозить ядерную программу

На этот период Тегеран взял обязательства не устанавливать новые центрифуги на заводе в Фордо, а также не использовать центрифуги в Натанце. Соглашение предусматривает остановку работ над ядерным реактором в Араке, а также обязывает Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ ежедневный доступ к заводам в Фордо и Натанце, сообщает Лента.ру.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, министр иностранных дел Ирана Мохамед Джавад Зариф заявил, что право Тегерана обогащать уран до определенного уровня было одобрено международным сообществом, однако госсекретарь Джон Керри опроверг его слова. Между тем о праве Ирана проводить обогащение до уровня пяти процентов, как отмечает AFP, говорится в заявлении Белого дома.

По словам госсекретаря США Джона Керри, в случае соблюдения этих условий по истечении шестимесячного периода с Ирана могут быть сняты экономические санкции, наложенные в связи с ядерной программой Тегерана. Часть санкций будет снята уже после заключения соглашения, по данным Agence France-Presse, в экономическом выражении они составят для Ирана прибыль в размере 7 миллиардов долларов. Керри назвал соглашение первым шагом в разрешению ситуации вокруг ядерных исследований Ирана, которые, как предполагают западные державы, могут иметь военный характер.

Также Керри отметил, что по условиям соглашения Иран должен будет уничтожить весь обогащенный до 20 процентов уран, количество которого оценивается в 200 килограммов.