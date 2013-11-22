Главное за день: обзор топ-новостей

Евромайдан планируют собирать до Вильнюсского саммита

Возмущенные остановкой интеграции в ЕС планируют собирать Евромайдан до Вильнюсского саммита.

Также Окружной административный суд Киева 21 ноября принял решение об ограничении проведения акций на Майдане Независимости в Киеве 22 ноября.

Даже проживающие в Польше украинцы организовывают митинг у Генерального Консульства Украины в Кракове.

К слову, акции протеста против распоряжения правительства, которым приостановлена подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, проходят сейчас в более чем десяти городах Украины.

На повестке дня в Раде нет еврозаконов

В повестке дня работы Верховной Рады Украины на сегодня нет законопроектов о прокуратуре и о предоставлении заключенным возможности лечиться за рубежом.

Члены правительства во главе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым покинули сессионный зал парламента под возгласы “Ганьба!”. Как передает корреспондент УНИАН, перед этим, во время выступления Азарова в ВР депутаты от оппозиции встали со своих рабочих мест и подошли к правительственной ложе, где выступал глава правительства.

Азаров: Трехсторонние переговоры Украина-РФ-ЕС пройдут до саммита в Вильнюсе

Трехсторонние переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству между представителями России, Украины и Евросоюза состоятся до саммита в Вильнюсе на следующей неделе.

Возвращаясь к вопросу приостановления евроитеграции Украины, Азаров отметил, что решение правительства о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС носит тактический характер, учитывая экономическую ситуацию, несмотря на это, стратегический курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным.

Тимошенко призывает Януковича на внеочередном заседании СНБО принять решение о подписании Соглашения с ЕС

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывает Президента Украины Виктора Януковича созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Евросоюз ждет Януковича в Вильнюсе - пресс-секретарь Эштон

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Европейский Союз ожидает участие президента Украины Виктора Януковича в саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе на будущей неделе, несмотря на приостановку правительством Украины подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации из ЕС.

Фюле рассказал, когда ЕС возобновит подготовку к подписанию Соглашения с Украиной

Европейский Союз будет готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан.

В российской Думе приветствуют приостановку евроинтеграции Украины

В Государственной думе РФ приветствуют решения Кабинета министров Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Европейский Союз начал шантажировать Украину после приостановки подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации, вплоть до способствования в проведении массовых акций протеста

Также он напомнил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом закроет для Украины льготные режимы в рамках зоны свободной торговли СНГ.

Решение Кабмина приостановить евроинтеграцию уже обжаловали в суде

22 ноября в Окружной админсуд Киева подали исковое заявление о признании незаконным и признании недействующим распоряжения Кабмина Украины от 21 ноября 2013 о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Fitch подтвердил негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины

«Мы понизили рейтинг Украины до «В-» в текущем месяце. Это отражает слабое внешнее суверенное финансирование и ограниченные возможности привлекать заимствования в иностранной валюте на рефинансирование объемных выплат по внешнему долгу в 2014-2015 годах, в отсутствие соглашения с МВФ. Они остаются ключевыми факторами рейтинга, и риски, которые они представляют, отражаются в подтверждении негативного прогноза по рейтингу», - отмечается в сообщении Fitch.