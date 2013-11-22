Евромайдан планируют собирать до Вильнюсского саммита

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Мустафа Найем.

"Завтра собираемся там же в то же время - 22:00 на Майдане. Договорились завтра в 12:00 вместе с активистами разработать дальнейшие планы", - написал он.

По его словам к протестующим присоединятся также Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

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В свою очередь депутат Андрей Парубий у своем Фейсбуке написал, что на Майдане установлено дежурство.

"Дежурим на Майдане. Чтобы защитить людей", - написал он.

При этом депутат не уточнил сколько человек дежурит и как долго они будут оставаться на главной площади.

Напомним, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Возмущенные этим решением вечером 21 ноября собрались на Майдане Независимости в Киеве.