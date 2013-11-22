Азаров: Трехсторонние переговоры Украина-РФ-ЕС пройдут до саммита в Вильнюсе
11:04, 22 ноября 2013Политика
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Трехсторонние переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству между представителями России, Украины и Евросоюза состоятся до саммита в Вильнюсе на следующей неделе
Азаров обещает трехсторонние переговоры
Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя решение о приостановке процесса ассоциации Украины с ЕС, передает РИА Новости.
"Российская Федерация дала согласие на проведение таких переговоров", - сказал он, уточнив, что переговоры должны пройти до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября.
Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус считает, что предложение украинского правительства, которое остановило процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, о проведении переговоров в трехстороннем формате ЕС-Украина-Россия "не является выходом и не имеет прецедентов".
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