Азаров: Трехсторонние переговоры Украина-РФ-ЕС пройдут до саммита в Вильнюсе

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя решение о приостановке процесса ассоциации Украины с ЕС, передает РИА Новости.

"Российская Федерация дала согласие на проведение таких переговоров", - сказал он, уточнив, что переговоры должны пройти до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус считает, что предложение украинского правительства, которое остановило процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, о проведении переговоров в трехстороннем формате ЕС-Украина-Россия "не является выходом и не имеет прецедентов".