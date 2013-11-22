Трибуна Рады пока не заблокирована, в повестке дня нет еврозаконов

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время в зале находится около 50 депутатов, больше всего – от ВО “Свободы”.

В данное время они советуются возле своих рабочих мест с лидером фракции Олегом Тягнибоком.

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Заседание ВР должно начаться в 10.00.

В повестке дня работы Верховной Рады Украины на сегодня нет законопроектов о прокуратуре и о предоставлении заключенным возможности лечиться за рубежом.

В начале сегодняшнего заседания во время Часа вопросов к правительству парламент заслушает доклад Кабмина по формированию государственного бюджета Украины на 2014 год.

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Также в сегодняшней повестке дня работы ВР, в частности, стоит законопроект о государственной поддержке наукоемких производств в Украине и законопроекте о первоочередных мерах по предотвращению повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины “О выполнении решений и применения практики Европейского суда по правам человека” (относительно обеспечения выполнения судебных решений).

Вчера лидеры фракций договорились, что Верховная Рада сегодня утром рассмотрит евроинтеграционные законопроекты о прокуратуре и о предоставлении возможности осужденной экс-премьер-министру Юлии Тимошенко лечиться за рубежом.