Путин: ЕС начал шантажировать Украину после приостановки подготовки к ассоциации

Президент России Владимир Путин заявляет, что Европейский Союз начал шантажировать Украину после приостановки подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации, вплоть до способствования в проведении массовых акций протеста.

Об этом Путин сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

По теме: Путин: Россия не против евроинтеграции Украины, но против ее вступления в НАТО

«Я вчера только об этом узнал, что Украина приостанавливает, не прекращает, а приостанавливает подписание Соглашения с ЕС и хочет все посчитать, как следует. По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины, вплоть до способствования проведению массовых акций протеста. Это и есть давление, это и есть шантаж», - сказал Путин.

По его словам, через несколько дней будет понятно, поддастся ли украинское руководство этому шантажу или сможет противостоять этому и занять прагматичную позицию в национальных интересах страны.