Члены правительства покинули Раду под крики "Ганьба!", Рыбак закрыл заседание

Он отметил, что в такой ситуации невозможно работать.

Как сообщал УНИАН, оппозиция собралась возле правительственной ложи и трибуны. Они скандировали «Ганьба!», а также требовали отставки правительства.

Члены правительства во главе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым покинули сессионный зал парламента под возгласы “Ганьба!”

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим, во время выступления Азарова в ВР депутаты от оппозиции встали со своих рабочих мест и подошли к правительственной ложе, где выступал глава правительства.

Это произошло после того, как Азаров заявил: “Орет мне на ухо. Мне что, молчать?”.

После этого депутаты встали с рабочих мест и пошли к правительственной ложе.

Азаров продолжал выступать.

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К нему подошел председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Депутаты от фракции Партии регионов не пропускали депутатов оппозиции и, в частности, лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка.

После того, как Азаров закончил выступать, он попрощался с Рыбаком и покинул сессионный зал.

Азаров встал, помахал депутатам рукой и махнул членам правительства, чтобы они выходили из сессионного зала.

Когда члены правительства встали, депутаты стали бросать в них тексты законопроектов и повестки дней сегодняшнего заседания.

Рыбак напомнил, что следующее заседание парламента состоится 3 декабря 2013 года.