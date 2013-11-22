В Польше планируется свой "евромайдан"

В Кракове на завтра запланирован митинг украинцев, проживающих в Польше, в поддержку подписания ассоциации Украины и ЕС, пишет "Сегодня".

«23 ноября 2013 года в 11.30 в Кракове возле Мемориала Жертв Голодомора начнется Акция протеста против отказа от подписания украинским правительством в лице премьер-министра Николая Азарова соглашения об ассоциации с ЕС. Митингующие пройдут по городу до Генерального Консульства Украины в Кракове», - сообщил в Facebook пользователь Дарий Лынцио.