Президент Европарламента: РФ всегда считает, что наши действия направлены против нее

Президент Европейского парламента Мартин Шульц считает "недоразумением" мнение о том, что европейская интеграция Украины якобы направлена против Российской федерации.

Об этом он сказал в интервью польскому информационному агентству РАР, передает корреспондент УНИАН из Варшавы.

"Россия всегда считает, что все наши действия направлены против нее. Это - ошибка, но такой подход к делу сразу влечет за собой враждебное отношение и ощущение угрозы", - сказал он.

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Президент Европарламента также назвал нормальным желание России расширить свою сферу влияния, заметив, что аналогичную политику проводят другие государства.

"Россия пытается расширить свое влияние, что не странно, а является нормальным явлением. Все страны это делают. ЕС также расширяет зону политического сотрудничества и хочет привлечь Украину в сообщество демократии", - отметил Шульц.