Путин о евроинтеграции Украины: Мы не за и не против. Это вообще не наше дело

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает суверенным делом Украины ее интеграцию в Евросоюз. «Вступать или не вступать в ассоциацию с Евросоюзом - суверенное дело, но в случае подписания Киевом соответствующего договора вступление республики в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана станет невозможно», заявил Путин, передает корреспондент УНИАН.

"Мы не "за"и не "против" (ассоциации Украины с ЕС). Это вообще не наше дело - это суверенное право украинского народа, украинского руководства в лице президента, парламента и правительства", - сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

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В то же время отвечая на вопрос журналистов, возможно ли вступление Украины после ассоциации с ЕС в Таможенный союз, российский лидер ответил отрицательно.

"Нет, невозможно. Невозможно это потому, что в рамках этой ассоциации предполагается создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной", - добавил Путин.