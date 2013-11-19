Казань ждет расшифровки "черных ящиков" и опознания погибших

Обнаруженные на месте крушения "черные ящики" (бортовые самописцы) значительно повреждены. Их на борту бывает два — один ведет голосовую запись переговоров экипажа, другой фиксирует параметрическую информацию, пишет РИА Новости.

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"Необходима дополнительная работа с ними, которую будет проводить МАК (Межгосударственный авиационный комитет), и первая информация будет известна не ранее, чем завтра. А вообще для полного установления причин потребуется длительное время", — сказал в понедельник глава Минтранса России Максим Соколов.

Министр сообщил также, что пока нет оснований для запрета на полеты самолетов Boeing того же типа, что рухнул в Казани, в том числе не будет запрета и для авиакомпании "Татарстан", у которой остался один такой лайнер. Однако сама авиакомпания решила временно приостановить эксплуатацию Boeing 737 до выяснения причин катастрофы.

Во вторник должен окончательно вернуться к обычной сетке движения самолетов аэропорт Казани — в понедельник вечером он уже открылся, но имели место отмены рейсов и переносы их в другие города.

Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, разбился в воскресенье вечером при посадке в международном аэропорту Казани. Погибли шесть членов экипажа и 44 пассажира, среди них сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава управления ФСБ по региону Александр Антонов, две иностранки — из Британии и Украины. Большинство погибших — из Татарстана. Следствия исключило версию теракта.