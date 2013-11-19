NASA запустило к Марсу спутник для сбора данных об атмосфере

”Старт состоялся с 41-го стартового комплекса космодрома Канаверал в 13:28 (20:28 по киевскому времени). Все прошло штатно”, - сообщил журналистам представитель предприятия United Launch Alliance, обеспечивающего пуски на РН типа ”Атлас 5”, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Сам космический аппарат МАВЕН был спроектирован и построен корпорацией Локхид Мартин.

”Мы гордимся тем фактом, что миссия была подготовлена точно в срок, и мы полностью уложились в бюджет, т.е. не понадобилось дополнительного финансирования на фоне сокращения бюджета НАСА”, - сказал вице-президент, главный управляющий по программе гражданского космоса компании Локхид Мартин Джим Крокер.