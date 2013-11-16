NASA показало, каким мог быть Марс 4 миллиарда лет назад (видео)

Фильм создан учеными Goddard Space Flight Center, сообщает Huffington Post.

Авторы ролика основывались на последних открытиях марсохода Curiosity и других наблюдениях марсианской природы, пишет NR2.ru.

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Они предполагают, что атмосфера планеты была достаточно плотной, чтобы сохранить тепло для формирования океанов. Таким образом, в анимации присутствует вид марсианского озера, облаков и каменистых долин.

В концефильма ученые продемонстрировали реальные виды современного Марса, заснятые марсоходом Curiosity, чтобы зрители могли увидеть, как менялась Красная планета на протяжении тысячелетий.