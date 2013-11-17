BBC: Президент Филиппин раскритиковал местных чиновников за неготовность к стихии

Президент Филиппин Бенинго Акино раскритиковал местную власть некоторых регионов страны за то, что они не были готовы к разрушениям, вызванным тайфуном "Хайян", который обрушился на островное государство 8 ноября, сообщает BBC Украина.

Во время визита в город на побережье Гиван, он похвалил местных чиновников за проведение эвакуации должным образом, однако отметил, что это контрастирует с ситуацией в других городах.

Гиван, находящийся в провинции Самар, стал первым городом, который принял на себя удар тайфуна. По словам президента, эвакуация, о которой объявил мэр, ограничила число жертв - до 100 человек.

Однако, по словам Бенинго Акино, чиновники других регионов не были так хорошо подготовлены к стихии.

"Как ваш президент я не могу позволить себе рассердиться даже тогда, когда я расстроен", - сказал он журналистам и добавил, что ему придется "переварить" свой гнев.

Г-н Акино также призвал людей быть терпеливыми. "Наша главная проблема - прокормить 1,4 млн человек ежедневно. Но правительство имеет ресурсы и мы действуем быстрее".

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Президент Филиппин также посетил Таклобан и заявил, что правительство обеспечит людей всем необходимым.

Ранее министр социального обеспечения и развития Филиппин Коразон Солиман признал, что национальные меры оказания помощи были медленными.

"Мы удвоим наши усилия по доставке гуманитарных грузов, потому что мы слышали жалобы", - сказал он.

Между тем, по всей стране прошли поминальные богослужения по жертвам тайфуна, количество которых, по официальным данным, достигло 3600 человек.

Во многих населенных пунктах, в частности в Таклобане, богослужения совершались в полуразрушенных храмах.

Многие страны уже предоставили Филиппинам большую финансовую и гуманитарную помощь или отправили туда бригады своих спасателей.

Тайфун "Хайян" стал одним из самых мощных штормов за всю историю метеонаблюдений .