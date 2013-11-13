Тысячи мародеров на Филиппинах разграбили склад с рисом, несколько человек погибли

Восемь человек погибли при разграблении склада с рисом в филиппинской провинции Лейта, пострадавшей от тайфуна «Хаян», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press в среду, 13 ноября.

На территорию склада с рисом, расположенного в муниципальном округе Алангаланг (Alangalang), ворвались несколько тысяч человек. В здании, не рассчитанном на такое количество людей, обрушилась одна из стен. В результате возникшей из-за обрушения стены паники, восемь человек оказались затоптаны насмерть. Полиция и военные, заявили представители властей, не смогли помешать мародерам вынести со склада более ста тысяч мешков с рисом.

Кроме разграбленного склада с рисом, добавили они, в округе Алангаланг есть еще несколько продовольственных хранилищ. Однако местонахождение других складов решено держать в тайне по соображениям безопасности.

Тайфун «Хаян» прошел через острова Самар и Лейте в центральной части Филиппин 8 ноября. Скорость ветра тайфуна составляла, по разным оценкам, от 76 до 105 метров в секунду. Высота поднятых им волн достигала пяти метров.

По данным на 13 ноября, в списке погибших числятся 1883 человека. При этом, по оценкам президента Филиппин Бениньо Акино, число жертв тайфуна может достигнуть 2,5 тысячи человек.