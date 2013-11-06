В Косово снова попытаются провести выборы

Власти Косово планируют организовать повторные муниципальные выборы по причине нападения на избирательные участки 3 ноября, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Это было решено в ходе встречи главы правительства Косово Хашима Тачи с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, а также председателем правительства Сербии Ивицей Дачичем.

Член Центральной избирательной комиссии Косово Флориан Души сообщил, что «решено организовать новые выборы, но не решено, когда».

Ранее сообщалось, что в Косово атакам подверглись некоторые избирательные участки.