В Косово снова попытаются провести выборы
20:41, 06 ноября 2013Мир
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Муниципальные выборы 3 ноября провалились из-за нападений на избирательные участи.
В Косово пройдут новые выборы
Власти Косово планируют организовать повторные муниципальные выборы по причине нападения на избирательные участки 3 ноября, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.
Это было решено в ходе встречи главы правительства Косово Хашима Тачи с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, а также председателем правительства Сербии Ивицей Дачичем.
Член Центральной избирательной комиссии Косово Флориан Души сообщил, что «решено организовать новые выборы, но не решено, когда».
Ранее сообщалось, что в Косово атакам подверглись некоторые избирательные участки.
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