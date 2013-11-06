Разведка США: Сирия может прятать химоружие

"Они (Сирия) недавно делали вещи, которые позволяют предположить, что Сирия не готова избавиться от всего химического оружия", — сказал источник телеканала CNN, пишет РИА Новости.

Соответствующий доклад разведки сейчас изучают в Белом доме, госдепартаменте и Пентагоне. При этом несколько собеседников телеканала во властных структурах в США сообщили, что доклад не делает окончательных выводов о том, что Сирия скрывает химоружие.

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На прошлой неделе инспекторы Организации по запрещению химического оружия заявили, что все запасы боевых отравляющих веществ в Сирии надежно опечатаны, и страна лишилась возможности производить химоружие.

По данным телеканала, новые разведданные касаются как запасов отравляющих веществ, так и средств их доставки. ОЗХО заявила ранее, что Сирия уничтожила 154 боеголовки, и что началась работа по демонтажу оборудования на пяти других объектах, где хранятся 424 бомбы и 63 боеголовки, способные доставлять химоружие.

При этом источники CNN в американских правительственных кругах считают, что президент Сирии Башар Асад хочет сохранить некоторую часть химоружия для сдерживания потенциальной военной угрозы со стороны Израиля. Официальные лица в США не сообщили, откуда они получили информацию, но известно, что большую часть разведывательных данных по Сирии США получают с помощью спутников-шпионов.