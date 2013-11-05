Немцы просят Меркель предоставить Сноудену убежище

В одном из крупнейших еженедельных новостных журналов Германии Сноуден опубликовал текст под названием «Манифест за правду». Он подчеркивает, что разоблачитель не должен отвечать за то, что делают политики. Говоря о тех людях, чьи действия он предал гласности, Сноуден отметил, что они пытаются теперь очернить его и журналистов, помогавших ему.

Вашингтон по-прежнему заявляет, что приложит все усилия для того, чтобы Сноуден предстал перед судом в США, сообщает RT.

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«Манифест за правду» - одна из многих статей, опубликованных в «Шпигеле» в последние дни - о положении Эдварда Сноудена, а также о растущей поддержке Сноудена в Германии. Более пятидесяти известных людей написали статьи с призывом, чтобы Сноудену позволили приехать в Германию и получить убежище.

Сейчас у Сноудена есть временное разрешение на пребывание в России до конца июля 2014 года. Вряд ли канцлер Германии Ангела Меркель поддержит инициативу о приезде Сноудена в Берлин. Её Христианско-демократический союз и его наиболее вероятные партнеры по коалиции из Социал-демократической партии заявили, что не в восторге от этой идеи.

Тем не менее, в журнале приведены слова высокопоставленных лиц: «Эдвард Сноуден оказал людям западного мира огромную услугу, и мы теперь должны ему помочь». Так что немцы хотят, чтобы Сноуден приехал в Германию и получил всё, что эта страна может ему предложить.

Напомним, ранее стало известно, что спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон Ангелы Меркель. Скандал разгорелся с подачи журналистов, которые работали с полученными от Сноудена данными и обратились в правительство Германии за пояснениями. Ряд немецких политиков, в том числе глава немецкого Минюста Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер, высказали мнение, что прокуратура может привлечь экс-сотрудника ЦРУ в качестве свидетеля в деле о прослушке канцлера.