Сноуден написал "Манифест правды"

Как сообщается, американец, организовавший утечку информации о деятельности спецслужб США, написал этот текст 1 ноября, находясь в России, где он получил временное убежище, и передал его по "зашифрованным каналам" в редакцию журнала, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сноуден вновь написал о произволе со стороны разведывательных служб. "Такие программы /электронной слежки/ являются угрозой не только для частной жизни, они угрожают свободе слова и открытому обществу", - говорится в манифесте.

По теме: В США признали чрезмерными масштабы собственного шпионажа

По его словам, общество должно позаботиться о том, чтобы существующие или принятые в будущем законы "ограничивали слежку и защищали человеческие права". Именно в этом, считает Сноуден, заключается "обязанность общества, диктованная чувством морали". По его мнению, общество может осознать эту проблему и взять ситуацию под свой контроль лишь в том случае, если будут инициированы "открытые и бескомпромиссные дебаты".

Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ пишет о том, что правительства стран, замешанных в этом скандале, изначально пытались в корне пресечь эти дискуссии, "запугивали журналистов". Он считает, что "общественность была не в состоянии понять пользу", которую можно было бы извлечь из этих разоблачений и положилась на политиков. "Теперь мы знаем, что это было ошибкой, такие действия не служат интересам общества. Дебаты, которые они тогда пытались пресечь, теперь ведутся по всему миру", - пишет Сноуден.

"Тот, кто говорит правду, не совершает преступления", - обратился со страниц "Шпигеля" к читателям разоблачитель деятельности спецслужб США.